Новосибирцы раскритиковали новые правила содержания домашних животных

Новосибирцы не согласны с некоторыми пунктами правил содержания домашних животных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недавно в Новосибирской области ввели дополнительные требования к содержанию домашних животных. Некоторые пункты постановления, опубликованного на сайте правительства, возмутили местных жителей.

Так, в пункте 11 говорится, что на каждые 12 «квадратов» площади помещения можно содержать не более одной крупной или средней собаки, или не более двух мелких собак, или не более трех кошек. Эти ограничения прежде всего направлены на людей, которые занимаются «накопительством» животных. Однако бывшая глава центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева уверена – бороться нужно с причиной проблемы, а не со следствием.

− С моей точки зрения, прежде чем ставить какие-то ограничения, нужно создавать условия для того, чтобы этих ситуаций не было. И решать эту задачу только комплексно, − приводит «Сибкрай» слова Светланы.

А решить эту проблему, по ее мнению, можно путем кастрации и стерилизации домашних животных. Это поможет предотвратить бесконтрольное разведение собак или кошек.

Новое правило, связанное с установлением нормы домашних животных, может ударить по волонтерам. Ведь большинство частных приютов – это квартиры или частные дома зоозащитников, которые приспособлены под содержание нескольких десятков кошек или собак.

Также у новосибирцев возникает масса вопросов по поводу мест для выгула питомцев. В соответствии с постановлением, выгуливать их можно в «местах, разрешенных решением органа местного самоуправления». Но в Новосибирске и по области таких локаций крайне мало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber