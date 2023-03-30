В Новосибирске до конца года сузят проезд по двум улицам у площади Труда

В Новосибирске сузят проезд по двум улицам у площади Труда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 31 марта по 31 декабря 2023 года сузят проезд по площади Труда и прилегающим улицам: Станиславского и Широкой. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— Движение ограничат из-за строительства моста у Ипподромской улицы, — сообщили в муниципалитете.

Кроме этого, с 13 апреля замедлится и поток по Октябрьскому мосту. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о 7 улицах, которые так же сузят до конца года. Проезд по ним сократят летом из-за замен тепломагистралей и трубопровода.

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