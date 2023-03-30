Житель Краснообска Новосибирской области Алексей Низовцев погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Краснообска Алексей Низовцев. Фото: https://vk.com/krasnoobsk_nso

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Краснообска Алексей Низовцев. Об этом сообщили в администрации рабочего поселка.

− Алексей Николаевич родился 29 июня 1974 года в селе Кижа Заиграевского района Республики Бурятия. Имел воинскую специальность – стрелок и воинское звание – лейтенант (командир взвода), − говорится в публикации.

В Краснообске он работал в «Службе содержания, благоустройства, озеленения, механизации» (МКУ р.п. Краснообска «Служба СБОМ»).

Алексей Николаевич погиб, исполняя воинский долг и защищая интересы Родины. За проявленный героизм он посмертно награжден Орденом Мужества.

Представители администрации выразили соболезнования семье и друзьям героя. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 1 апреля с 12:30 до 13:30. Траурное мероприятие состоится в фойе Дома ученых по адресу Краснообск, 6/1.

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