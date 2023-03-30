У МТС появится новый логотип и множество визуальных стилей

Новый логотип. Фото: Компания «МТС».

Компания объясняет необходимость ребрендинга крупными изменениями во внутренней культуре, философии бренда и в бизнесе в целом. С 2019 года МТС держит курс на формирование цифровой экосистемы и серьезных изменений в сторону ИТ. Поэтому и переход от монолитного бренда к гибридному здесь считают логичным.

Что изменится: основой фирменного стиля компании станет красный квадрат. Отдельные сервисы будут обозначаться в его левом углу. Таким образом сохранили главный узнаваемый элемент бренда - красный цвет и добавили к нему дополнительные цветовые решения.

- Бренд МТС сохранил свою энергию, эмоциональность и стремление к изменениям, но стал легче, эмпатичнее и современнее. Философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменились, наша задача - менять привычное и трансформировать повседневность, чтобы помогать людям находить новые решения, получать неожиданный опыт и менять обыденность, - прокомментировал нововведения президент МТС Вячеслав Николаев.

В компании пояснили: изменения будут постепенными. Сначала поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменять в течение нескольких лет, по мере износа старых конструкций.