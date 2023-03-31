Жительница Новосибирска вернула 60 тысяч рублей за несостоявшееся обучение у бьюти-блогера

Александра ( на фото слева) смогла вернуть деньги за несостоявшееся обучение. Фото: предоставлено Александрой/ предоставлено Ириной Кесаевой

Александра Кулагина вернула 60 тысяч рублей за несостоявшееся обучение у бьюти-блогера Ирины Кесаевой. Девушка давно следила за ее соцсетями и приезжала к ней моделью на оформление бровей (Ирина работала раньше бровистом – прим.ред.)

- В прошлом году я прошла у Иры базовый курс бровиста, получила диплом, но недавно узнала, что он не котируется. Я пыталась его пробить через специальный сайт, но не получилось. Оказалось, что у всех ее учениц одинаковые номера в дипломах, - рассказала КП-Новосибирск Александра.

По словам девушки, месяц назад она приобрела у Ирины курс наставничества. Она хотела научиться продавать свои услуги и наработать клиентскую базу. За обучение сибирячка отдала 60 тысяч рублей. Для этого оформила рассрочку.

- Я не смогла начать учиться по семейным обстоятельствам. Попросила Иру вернуть деньги, но она начала меня игнорировать. Тогда я начала выкладывать посты в соцсетях и везде ее отмечать. Только после этого Ира отреагировала и вернула мне деньги, - говорит девушка.

Напомним, что о «подвигах» Ирины Кесаевой «Комсомолка» уже писала. Изначально, на нее подала в суд бывшая ученица. Она купила у блогерши курс по наставничеству за 350 тысяч, но никаких уроков так и не получила. Кроме того, Ирину обвинили в выдаче поддельных дипломов.

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