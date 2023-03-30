Жительница Новосибирска сообщила о вспышке кори в педагогическом колледже

Сибирячка утверждает, что в колледже потеряли справку ее дочери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирском педагогическом колледже № 1 произошла вспышка кори. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница Татьяна А., дочь которой учится там.

− Вчера в 9 вечера классный руководитель пишет в общий чат, что такие-то такие-то в колледж не выходят, вспышка кори, а у этих детей якобы нет справок о прививках. Моя дочь вошла в этот список. Хотя у нас все прививки стоят, при поступлении медсправка обязательно прилагается к документам. Я тут же звоню классному руководителю – в ответ слышу такой крик… Меня шокировала эта ситуация! В итоге классный руководитель меня везде заблокировала, – поделилась с КП-Новосибирск Татьяна.

Сообщение о кори пришло в общий чат. Фото: предоставлено Татьяной

Сибирячка решила связаться с завучем и выяснить, в чем дело. Однако решить проблему пока не удалось.

− Нам дали срок – либо принести медотвод, либо поставить прививку. Но суть в том, что в колледже потеряли документы дочери. Я передала дочери ксерокопию справки, но в учебном заведении ее не приняли. Мол, несите оригинал. Ну а если они и его потеряют? – не скрывает своего возмущения Татьяна.

Женщина отметила, что у одного человека подтвердился диагноз.

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