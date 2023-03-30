В парке «Арена» в Новосибирске построят памп-трек и скейт-площадку

В Новосибирске парк «Арена» в Новосибирске продолжат развивать в 2023 году. Фото: Анна Терешкова
В Новосибирске парк «Арена» в Новосибирске продолжат развивать в 2023 году. Особый упор будут спортивные объекты и выход к берегу Оби. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова 29 марта.
— Парк «Арена» около ЛДС продолжат расширять спортивными объектами. Там появится памп-трек и скейт-площадка. На прибрежной территории оборудуют подсветку, — пояснила вице-мэр.
Полную презентацию проекта парка представят на день города, 25 июля.
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