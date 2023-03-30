В Новосибирске на прилавках супермаркетов появились первые куличи

В Новосибирске на прилавках появились первые куличи. Фото: читательница КП-Новосибирск.

В новосибирских продуктовых магазинах начали отмечать Пасху задолго до 16 апреля. Первые куличики выставили на прилавки в известной сети супермаркетов, а всевозможные наклейки и краски для украшения яиц появились уже давно.

Некоторых клиентов порадовало раннее предложение, ведь кулич для многих в первую очередь – вкусный кекс, а уже во вторую – пасхальное блюдо. Но не всем покупателям это пришлось по душе.

– И как я буду покупать потом кулич, уже подозревая, что он старый и его выпекли недели две назад? – задается вопросом читательница КП-Новосибирск, приславшая фото в редакцию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на городских улицах заметили продавцов вербы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber