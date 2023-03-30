До -20! В Новосибирск придет сильное похолодание

В Новосибирской области похолодает до -20 в последний день марта. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Западно-Сибирский Гидрометцентр предупреждает жителей Новосибирской области о сильном похолодании в 31 марта. По прогнозам синоптиков, температура ночью может опуститься до -20 градусов.

— Местами небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер северный, местами порывы до 14 метров в секунду, — сообщают синоптики.

Ранее КП-Новосибирск писала, о предварительном прогнозе погоды на апрель. Синоптики обещали, что первые дни второго весеннего месяца будут довольно прохладными, а вот потом должно будет потеплеть до +14 градусов.

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