У жительницы Новосибирска забрали Porsche за долги

Приставы забрали Porsche Cayenne Turbo S у 31-летней жительницы Новосибирска. Фото: УФССП по НСО

Приставы забрали Porsche Cayenne Turbo S у 31-летней жительницы Новосибирска. Об этом рассказали в ГУ ФССП по региону.

— Машину обязали вернуть, потому что сделка купли-продажи была аннулирована. Женщина обанкротилась, и теперь авто продадут другому покупателю, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе органа.

Должница проигнорировала повестку на приём к приставам, и те пришли к ней домой. Дома был супруг сибирячки. Он рассказал, что машина в Кемерове. Муж должницы пообещал вернуть porsсhe и сдержал слово, пригнав авто на эвакуаторе и оплатив исполнительский сбор в 5 000 рублей.

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