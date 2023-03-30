Задушил бабушку подушкой: в Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

Мужчина почти 20 лет скрывался в Новосибирске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Новосибирске задержали мужчину, который почти 20 лет назад расправился с пенсионеркой и все это время оставался безнаказанным. Детали раскрыли в ГУ МВД России по Иркутской области и региональном Следкоме.

Преступление было совершено в сентябре 2003 года в Иркутской области. Мужчина залез в один из домов по улице Некрасова города Черемхово. Злоумышленник хотел что-то украсть, однако его заметила 65-летняя хозяйка.

Тогда злодей накинулся на бабушку и задушил ее подушкой, чтобы скрыть преступление. После этого он похитил ее ювелирные украшения и скрылся, уточнили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Поймать преступника не успели – он уехал в Новосибирск, где скрывался почти 20 лет.

− В марте текущего года следователями СК при содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области местонахождение и личность фигуранта были установлены. Он доставлен из г. Новосибирска в г. Иркутск, − отметили в Следкоме.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «к» части второй статьи 105 УК РФ – «Убийство с целью скрыть другое преступление». Его заключили под стражу.

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