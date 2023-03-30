В Центральном районе Новосибирска иномарка насмерть сбила 71-летнюю пенсионерку

В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В четверг, 30 марта, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль марки HAVAL наехал на 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, водитель двигался по улице Писарева. Напротив дома № 147а он сбил женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

− В результате ДТП пешеход − женщина 1952 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью, − сообщили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber