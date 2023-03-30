«Тихо зашел и начал палить»: муж пострадавшей официантки рассказал о стрельбе в кафе в парке «Звезда»

Мужчина устроил стрельбу в кафе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности стрельбы в кафе парка «Звезда». Напомним, что ЧП произошло ночью 27 марта. Как сообщали ранее в СК, мужчина поссорился с одним из гостей, ушел, вернулся с ружьем и открыл огонь. Осколок от пули попал в ногу девушке официантке. Ее отвезли в больницу.

Изначально, врачи говорили, что ногу будут ампутировать, но ее удалось спасти.

- Стрелявший отдыхал в компании друзей и поругался с одним из них. Они были сильно выпившие. Он с другом вышел на улицу разбираться, и все затихло. У моей жены как раз заканчивалась смена, и она села за их стол, чтобы вызвать такси, - рассказал КП-Новосибирск муж пострадавшей официантки.

По словам сибиряка, в этот момент в кафе вернулся мужчина из этой компании. В руках у него было ружье.

- Он тихо зашел и начал стрелять в пол очередями. Хотел всех напугать. Моей жене в ногу попал осколок. Она сначала ничего не поняла, а потом стало резко больно. Ей вызвали скорую, - говорит новосибирец.

Девушку перевели из реанимации в палату. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А вот стрелявшему повезло меньше. Его поступком заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело по статье – покушение на убийство.

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