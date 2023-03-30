В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с оружейной комнатой за 54 миллиона рублей

Квартира находится в восьмиэтажном кирпичном доме. Фото: Циан
В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру с сауной и оружейной. Владелец просит за нее 54 миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений об аренде и продаже недвижимости.
Квартира находится в восьмиэтажном кирпичном доме по адресу улица Максима Горького, 86. Ее общая площадь составляет 292 метра квадратных.
− Пять минут от метро площадь Ленина. В квартире две обогреваемые утепленные лоджии, − описывает продавец.
В распоряжении нового хозяина окажутся камин на дровах, большая гардеробная комната и прачечная. К этому прилагаются два места для авто на подземном паркинге.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер