В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с оружейной комнатой за 54 миллиона рублей

Квартира находится в восьмиэтажном кирпичном доме. Фото: Циан

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру с сауной и оружейной. Владелец просит за нее 54 миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений об аренде и продаже недвижимости.

Квартира находится в восьмиэтажном кирпичном доме по адресу улица Максима Горького, 86. Ее общая площадь составляет 292 метра квадратных.

− Пять минут от метро площадь Ленина. В квартире две обогреваемые утепленные лоджии, − описывает продавец.

В распоряжении нового хозяина окажутся камин на дровах, большая гардеробная комната и прачечная. К этому прилагаются два места для авто на подземном паркинге.

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