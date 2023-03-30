В колонию под Новосибирском пытались передать телефоны в банке с медом

Телефоны пытались спрятать в банке мёда с двойным дном. Фото: ГУФСИН НСО

Житель Тогучина под Новосибирском пытался передать заключённому товарищу «киндер-сюрприз» — 4 телефона в банке с медом. Об этом рассказали в ГУФСИН региона в четверг, 30 марта.

— При досмотре продуктовой посылки обнаружен свёрток с 4 телефонами, зарядкой и наушниками. Запрещенные предметы были спрятаны в банке с двойным дном, — рассказали сотрудники ведомства.

На нарушителя составили административное дело, а адресата отправили в штрафной изолятор.

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