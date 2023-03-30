Андрей Травников одобрил концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска

Проект разработан в соответствии с поручением Губернатора о развитии прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска. Фото: Правительство НСО

Проект разработан в соответствии с поручением Губернатора о развитии прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска. Согласно концепции благоустройства, на территории между Октябрьским и Бугринским мостами, улицей Стартовой и рекой Обь предлагается развивать спортивный и рекреационный кластеры, а также создать «парк умного отдыха».

— При реализации крупных инфраструктурных проектов последних лет мы «раскрыли» для использования и последующего освоения огромную территорию Левобережья. Под освоением я понимаю создание хорошей транспортной инфраструктуры и транспортной доступности, а также реализацию таких проектов капитального строительства, плоскостных сооружений, спортивного, гостиничного, рекреационного, коммерческого, развлекательного назначения, чтобы обеспечить постоянный поток самых разных групп людей на эту территорию — людей с различными интересами. Вокруг станции метро «Спортивная» логично развитие спортивных объектов, а в сторону Бугринского моста — рекреационных. При этом вся территория должна быть максимально многофункциональна, с исторической, учебной, прикладной, познавательной составляющими, — напомнил губернатор Андрей Травников.

Министерству физкультуры и спорта Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска Андрей Травников поручил проработать спортивную составляющую — в частности, проект строительства комплексного центра единоборств.

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