В Новосибирске увеличилось количество несчастных случаев с совами

В Новосибирске начали чаще встречать покалеченных сов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в 2023 году резко выросло число пострадавших сов. Птиц находят с помятыми крыльями, переломами, сбитыми поездом или машиной, лежащими в мусоре, под теплотрассами. О тревожной статистике рассказали 30 марта в группе «Центр реабилитации диких животных» в социальной сети «ВКонтакте».

– За весь 2022 год в наш Центр поступило 9 длиннохвостых и 2 бородатые неясыти. А нынче, начиная с последних чисел января и до сегодняшнего дня, цифры практически сравнялись! – отмечают в группе.

В 2023 году волонтерам доставили 10 сов, и некоторых из них не удалось спасти.

Совсем недавно, 28 марта, парализованную сову нашли в Академгородке. Она лежала в грязной луже на территории пожарной части. Неясыть с сильным отеком, затрудненным дыханием и полным параличом нижних конечностей – ситуация была безнадежной. Сова умерла 30 марта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как новосибирец выходил сову, которую нашли обессиленной у дороги.

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