Биолог рассказал, когда в Новосибирске распустятся первые весенние цветы

В Новосибирске еще не распустились весенние первоцветы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске пока не появились первоцветы. Не видно подснежников и одуванчиков – цветам не хватает солнечного тепла из-за постоянных температурных качелей.

– Тех теплых дней в третьей декаде марта немного не хватило, чтобы на самых солнечных местах зацвела мать-и-мачеха. Это растение в Новосибирске зацветает раньше других, – рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Тем не менее, на некоторых дачах ранние весенние крокусы уже радуют горожан своей красотой. Но из-за заморозков они могут погибнуть. По прогнозам синоптиков, ночью 31 марта температура в некоторых районах Новосибирской области может опуститься до 20 градусов мороза.

Полноценно шафран должен зацвести, когда на дачных участках растает почти весь снег. По мнению ученого, это произойдет примерно к середине апреля.

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