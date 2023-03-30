В Кировском районе Новосибирска построят парк площадью 370 гектаров

Парк раскинется на территории в 370 гектаров. Фото: Анна Терешкова
Парк площадью 370 гектаров появится в Кировском районе Новосибирска. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
Речь идет о развитии прибрежной территории вдоль реки Обь. Политик представила данный проект на совещании у губернатора НСО Андрея Травникова.
Рабочее название проекта − «Усть-Тула». Предполагается, что парк раскинется на территории в 370 гектаров. Жителей будут ждать шикарная природа, разнообразная фауна и внушительная по своим размерам рекреационная зона.
− Представленная концепция развития левобережной части города одобрена для дальнейшей проработки и последующей реализации, − отметила Анна Терешкова.
Вице-мэр подчеркнула, что на реализацию проекта уйдет много времени.
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