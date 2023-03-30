Новосибирские эксперты объяснили, защитит ли новый закон русский язык от заимствований

Защитит ли новый закон русский язык от иностранных слов и как он будет работать? Отвечают эксперты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские эксперты рассказали, защитит ли новый федеральный закон русский язык от иностранных слов. Свое мнение они рассказали изданию «Ведомости Законодательного собрания НСО».

Директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова отметила, что закон исправит несколько мелочей, например, теперь на товарах информация на русском и английском языке будет написана одинаковыми буквами.

— В законе определён перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. Для этого предстоит внести изменения, например, в Градостроительный кодекс, который изменит наименование жилых домов и кварталов, таких, как «Рич хаус», — отметила она.

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук Олег Донских отметил, что закон вряд ли повлияет на разговорный язык. А чтобы развить чувство языка, необходимо поднимать уровень преподавания литературы и русского языка в школе.

Проректор по научной и учебной работе Новосибирского государственного театрального института, доктор филологических наук Олеся Орлова считает, что закон направлен на те случаи, когда заимствованные слова не оправданы и их можно заменить русскими аналогами.

— Есть заимствования, вошедшие в русский язык давно, это иностранные по происхождению слова, которые перешли в нашу жизнь вместе с реалиями. Например, «жалюзи», «кимоно», «офис». В этом случае адекватного эквивалента в русском языке нет, — поясняет Олеся Орлова.

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