Насосную станцию за 590 миллионов рублей планируют построить в Бердске

В Бердске собираются построить насосную станцию за 590 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бердске собираются построить насосную станцию за 590 миллионов рублей. Расположится она на Новосибирском водохранилище. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Комбинат бытовых услуг». Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, а затем построить объект.

В описании объекта закупки говорится, что производительность насосной станции должна быть 90 тысяч метров кубических воды в сутки.

− Назначение: для забора воды из Новосибирского водохранилища и перекачки (подачи) ее по водоводу 1-го подъема на водоочистные сооружения города Бердска (НФС-2), − указано в документе.

В здании насосной станции обязательно должна быть система отвода дренажных и аварийных вод: уклон пола, водосборные лотки, приямок и дренажные насосы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля.

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