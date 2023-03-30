Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 6:43

На Бердском шоссе в Новосибирске будет работать новый экипаж гэбээровцев

Результатом плановой работы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ по увеличению численности групп быстрого реагирования стало выведение на боевое дежурство нового экипажа
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Место дислокации ГБР-80 - Бердское шоссе, неподалеку от Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина, который Агентство Безопасности берет под охрану с 1 апреля. Группа будет обеспечивать безопасность не только медучреждения и его структурных подразделений, но и иных объектов Советского района Новосибирска.

Каждая смена нового экипажа ГБР состоит из двух бойцов, имеющих наивысший, 6-й разряд сотрудника охраны. Они экипированы форменной одеждой, обеспечены огнестрельным оружием, спецсредствами, средствами связи и личной защиты. Служебный автомобиль ГБР оснащен комплексом спутникового мониторинга, предназначенного для осуществления контроля за местоположением группы дежурной частью. Работать «гвардейцы» будут круглосуточно, посменно.

Выход на линию нового экипажа ГБР позволит Агентству Безопасности ГВАРДИЯ сократить время прибытия по сигналу «тревога» и тем самым повысить качество оказываемых услуг.