Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Сибирским округом войск Росгвардии

Командующий Сибирским округом войск Росгвардии Николай Марков получил звание генерал-полковника. Фото: Росгвардия по НСО

Командующий Сибирским округом войск Росгвардии Николай Марков получил звание генерал-полковника. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В 1988 году Николай Марков окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР. За годы службы он прошел путь от командира взвода до командира роты.

В 2000 году Николай Дмитриевич окончил Общевойсковую академию ВС РФ. В 2012 году − Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

12 декабря 2018 года ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». Должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии Марков занял в июле 2020 года.

За службу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и наградным оружием – пистолетом Макарова.

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