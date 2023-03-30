Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Сибирским округом войск Росгвардии

Командующий Сибирским округом войск Росгвардии Николай Марков получил звание генерал-полковника. Фото: Росгвардия по НСО
Командующий Сибирским округом войск Росгвардии Николай Марков получил звание генерал-полковника. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В 1988 году Николай Марков окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР. За годы службы он прошел путь от командира взвода до командира роты.
В 2000 году Николай Дмитриевич окончил Общевойсковую академию ВС РФ. В 2012 году − Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
12 декабря 2018 года ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». Должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии Марков занял в июле 2020 года.
За службу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и наградным оружием – пистолетом Макарова.
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