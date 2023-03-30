Участники СВО пройдут реабилитацию в обновленном центре соцобслуживания в Ленинском районе Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска обновляют центр социального обслуживания для реабилитации участников СВО.

В Новосибирске модернизируют социальные учреждения – в том числе для реабилитации военнослужащих, вернувшихся со спецоперации. Комплексные центры социального обслуживания населения ремонтируют и оснащают уникальным оборудованием.

Как сообщил на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в 2021 году департамент по социальной политике мэрии был реорганизован, и муниципалитету удалось сэкономить бюджетные средства. Часть из них пошла на ремонт социальных центров.

– Сегодня в городе ведётся масштабная работа по корректировке деятельности комплексных центров. Они будут оказывать населению не только традиционные социальные услуги, но и вести реабилитацию военных, вернувшихся из зоны боевых действий. Специалисты КЦСОНа Ленинского района также займутся этим важным направлением, – отметил Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть уточнил, что центр приступит к работе в начале июня.

На данный момент реновацию прошел комплексный центр в Кировском районе и три площадки комплекса в Ленинском районе. В начале июня должен начать работу центр на улице 1-й переулок Серафимовича, 2. В Октябрьском районе модернизируют три площадки. Кроме того, в этом году запускают реновацию центра в Советском районе, там учреждение отстроят практически с нуля. Также ремонт ожидает отделение реабилитации детей комплексного центра Первомайского района. За счет реновации в мэрии планируют увеличить количество обслуживаемых граждан в учреждениях городской социальной отрасли на 30 %.

В филиале по улице 1-й переулок Серафимовича, 2 социальную адаптацию и реабилитацию проходят пенсионеры и инвалиды. Работа направлена на сохранение и укрепление психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции, развитие и реализацию творческого и интеллектуального потенциала человека.

За 2022 год в отделении прошли реабилитацию 230 новосибирцев, в их числе 201 человек с инвалидностью. После реновации данный филиал сможет увеличить мощность в два раза.

– В ходе реновации мы не просто делаем ремонт в помещениях центров, мы меняем подходы к работе с людьми, к реабилитации, создаём благоприятную атмосферу, чтобы здесь была уютная обстановка, – сообщила глава департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

В центре Ленинского района расширят зону реабилитации, здесь будет установлено уникальное оборудование – второе такое есть лишь в Санкт-Петербурге. С его помощью можно будет проводить как социальную, так и психологическую реабилитацию.

– Задача обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и их семей поставлена президентом РФ. В июне мы сможем приступить к оказанию таких услуг, – подчеркнула Ольга Незамаева.

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