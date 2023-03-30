В Бурятии актер русского драмтеатра чуть не покончил с собой на публике

Актер Артур Шувалов. Фото: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева

В столице Бурятии Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов едва не покончил с собой на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+). Свой поступок он объяснил протестом против своего увольнения и увольнения его жены.

— Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу, - передает слова Шувалова издание «Номер один».

После инцидента актера сразу увели за кулисы и вызвали ему скорую помощь. В правительстве Бурятии уточнили, что жизни артиста ничего не угрожает. Проверяются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер