Жених простил невесту-брокера, которую обвинил в краже 130 тысяч рублей перед свадьбой

Скандал у пары случился за 2 месяца до свадьбы. Фото: предоставлено Евгением.

Бердчанин Евгений поставил точку в истории со своей невестой - ипотечным брокером, которую обвинил в краже за два месяца до свадьбы.

Напомним, свадьба у пары должна была состояться 31 октября 2022 года. Накануне торжества Евгений продал машину и дал своей невесте 131 тысячу рублей. Она, со слов жениха, предложила купить земельный участок на торгах у судебных приставов, Евгений был непротив.

Но в итоге торги прошли, а участка сибиряк так и не увидел. И деньги невеста Евгению тоже и не вернула. Парень отменил свадьбу и написал заявление в полицию, но дело на его экс-возлюбленную так и не завели.

- На бывшую я плюнул: деньги она не вернула, но Бог ей судья, - говорит Евгений.

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