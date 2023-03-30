Экоквартал «На Кедровой»: городская жизнь в гармонии с природой

Квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Фото: Строительная компания «Акация»

Экоквартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска, 15 минут на автомобиле.

- Квартал «На Кедровой» - северное направление, которое сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала - 28 гектаров. Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне. У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь. Эта локация имеет ряд преимуществ. По сравнению с близлежащими жилмассивами плотность населения здесь будет меньше, кроме того, здесь неплохая транспортная развязка, которая в дальнейшем будет только развиваться, удобный выезд на Северный объезд. Также это благоприятное место и с точки зрения экологии, - комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Архитектурная концепция квартала - 17-этажные современные дома с яркими фасадами, выполненными по авторскому дизайн-проекту. Фото: Строительная компания «Акация»

Квартал «На Кедровой» - экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Дополнительную инфраструктуру создадут расположенные на первых этажах медицинские учреждения, детские образовательные учреждения, пункты выдачи интернет-заказов, студии красоты, пекарни и зоны ретейла. Высокий пешеходный трафик жителей квартала обеспечит высокую инвестиционную привлекательность коммерции квартала «На Кедровой».

Центром притяжения для жителей квартала станет бульвар, который будет проходить между домами квартала. Его территория благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Это предоставит жителям квартала «На Кедровой» разнообразные возможности для досуга и отдыха.

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