Магнитная буря накроет Новосибирск 30 и 31 марта

Метеочувствительные люди ощутят на себе влияние магнитной бури. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирска в последние дни марта почувствуют на себе влияние геомагнитных бурь. Очередная сильная вспышка на Солнце вызовет возмущение магнитного поля Земли.

Сайт «Метеонова» показывает, что буря начнется 30 марта с 3 баллов, а к вечеру достигнет пика, усилившись до 4 баллов. К утру 1 апреля она утихнет до 2 баллов.

Эта магнитная буря еще считается довольно слабой, однако метеочувствительные люди все равно ощутят недомогание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер