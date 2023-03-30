Магнитная буря накроет Новосибирск 30 и 31 марта

Метеочувствительные люди ощутят на себе влияние магнитной бури.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Новосибирска в последние дни марта почувствуют на себе влияние геомагнитных бурь. Очередная сильная вспышка на Солнце вызовет возмущение магнитного поля Земли.
Сайт «Метеонова» показывает, что буря начнется 30 марта с 3 баллов, а к вечеру достигнет пика, усилившись до 4 баллов. К утру 1 апреля она утихнет до 2 баллов.
Эта магнитная буря еще считается довольно слабой, однако метеочувствительные люди все равно ощутят недомогание.
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