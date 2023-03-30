В Новосибирске отказались покупать аквапарк «Аквамир» за 1,3 млрд рублей

Торги признали несостоявшимися. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске признали несостоявшимся аукцион по продаже права требования к владельцу «Аквамира». Никто из инвесторов не отправил заявки на имущество аквапарка за 1,3 млрд рублей.

Имущество «Аквамира» выставляли на торги в январе 2021 года, которые уже через два месяца признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Позже, в апреле 2022 года его хотели продать за 2,1 млрд рублей. В лот входило само здание аквапарка, земельное владение, оборудование для общепита, недостроенная 12-этажная гостиница, права аренды и на товарные знаки. Но торги снова не состоялись.

Последний раз «Аквамир» на продажу выставляли в начале 2023 года.

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