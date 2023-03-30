Двое пенсионеров погибли при пожаре в селе Ордынского района под Новосибирском

В Новосибирской области сгорел частный дом с двумя пенсионерами. Фото: СУ СКР по НСО.

В селе Филиппово Ордынского района Новосибирской области сгорел частный кирпичный дом. Как сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области, трагедия произошла днем 29 марта.

Два человека успели эвакуироваться из загоревшейся двухэтажки до приезда пожарных и добровольцев. К приезду добровольной пожарной команды в доме рухнула крыша, охваченная огнем.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области добавили, что добровольцы локализовали пожар и не допустили его распространения.

Пожилых женщину и мужчину нашли мертвыми. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Во время тушения пожарные нашли мертвыми 84-летнюю хозяйку дома и ее 65-летнего родственника.

Следователи установили предварительную причину пожара: неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила 312 квадратных метров. Ведется доследственная проверка.

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