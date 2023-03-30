Новосибирские военнослужащие защитили ракетный комплекс новейшей саперной машиной «Листва»

Новосибирские ракетчики разминировали мины с помощью новейшей военной техники. Фото: стоп-кадр Минобороны РФ.

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения на учениях применили новейшее оружие – машину дистанционного разминирования «Листва». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Машина находит мины с металлическими элементами, уничтожает инженерные боеприпасы и самодельные взрывные устройства, которые имеют в составе электронные компоненты.

Новосибирцам нужно было сопроводить ракетный комплекс «Ярс», но на пути колонны условный противник заложил около 20 дистанционно управляемых мин. Саперная машина успела засечь и взорвать их до начала движения.

Учения проходят более трех тысяч военнослужащих с 300 единицами военной техники.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как ЗРК С-400 «Триумф» отразили авианалет под Новосибирском.

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