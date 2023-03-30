«Давно снега не видели»: новосибирцы встали в 8-балльные пробки из-за снегопада в конце марта

В Новосибирске выпал снег в ночь на 30 марта. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В четверг, 30 марта, в Новосибирске образовались 8-балльные пробки после ночного снегопада. Около двух десятков ДТП произошло утром на дорогах города. Автомобилисты бурно отреагировали на это в комментариях в 2ГИС.

– Давно снега не видели? Чего испугались, что стоим-то? – задаются вопросами водители в пробках на 1-ом Мочищенском шоссе и улице Кедровой.

– Вчера в это же время все было свободно. Сегодня выпал снег – коллапс, – вторит им автолюбитель, застрявший на Советском шоссе.

Пробки сковали улицу Станционную, Большую, Широкую, Хилокскую, Троллейную и Петухова. На Тещином языке не могут разъехаться фуры.

Также пробки на проезде Энергетиков, Октябрьском мосту, Большевистской, Ипподромской, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого. На Доватора на могут подняться в горку два троллейбуса.

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