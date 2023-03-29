Новосибирск вошел в пятерку городов России с самыми красивыми балконами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск вошел в пятерку городов России с самыми красивыми балконами. Такие данные представили аналитики портала ВсеИнструменты.Ру после проведенного ими исследования.

Лидером голосования стал, как это ни удивительно, Санкт-Петербург — за него отдали голоса 19% респондентов. На втором месте расположилась Москва с 17%, замкнул тройку лидеров Калининград — за него проголосовали 10% опрошенных. Новосибирску досталось 7% голосов. В пятерку также вошла Казань с 6%.

71% респондентов признались, что балконы должны быть выдержаны в едином стиле дома. 43% опрошенных считают, что балконы в целом портят вид здания, 15% — считают их самобытными архитектурными объектами, а 14% — назвали балконы безвкусицей.

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