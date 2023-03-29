В Бурятии увеличилось число обращений к психотерапевтам

В 2022 году к специалистам обратилось 7500 человек. Фото: Оскар ЯНСОНС

В Бурятии за последние годы увеличилось число обращений к психотерапевтам. Так в 2021 году за психологическая помощь потребовалась 6200 людям, а по итогам прошлого года эта цифра выросла до 7500 человек. Сейчас, во время весеннего обострения, психотерапевты также отмечают рост обращений к специалистам.

— Я работаю в своей специальности с 1995 года. Выражение «весеннее обострение» имеет шутливую и ироническую окраску, но в медицине действительно существует термин «обострение». Бывает, что стадии течения хронической болезни характеризуются усилением проявляющихся симптомов или появлением новых. Как раз именно в весенний и в осенний периоды, — рассказал врач-психиатр Лариса Шелковникова в беседе с газетой «Номер один».

По ее словам, психические заболевания могут быть как наследственными, так и формироваться под воздействием различным обстоятельств, например, стресса. Однако человек не всегда может осознавать, что ему нужна помощь специалиста. Намного чаще люди отрицают, что с ними что-то не так.

— Просто люди не понимают, что они заболевают. Пациент часто не считает себя больным. Уже когда со стороны видно, тогда родственники ищут выхода из ситуации. Но не у всех же есть родственники или соседи. Значит, нет и критики со стороны, — добавила Шелковникова.

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