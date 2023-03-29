В Новосибирске «Горэлектротранспорт» выплатил бизнесмену более 7,8 миллионов долга

В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры. Долг перед предпринимателем составил более 7, 8 миллионов рублей.
— В целях защиты прав хозяйствующих субъектов прокурор внес руководителю предприятия представление. После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем полностью погашена, — сообщили в областной прокуратуре.
Заключалась проблема в том, что подрядчик отремонтировал трамвайные пути, но оплату за свою работу так и не получил. Точку в вопросе поставила прокуратура.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер