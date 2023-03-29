В Новосибирске «Горэлектротранспорт» выплатил бизнесмену более 7,8 миллионов долга

В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры. Долг перед предпринимателем составил более 7, 8 миллионов рублей.

— В целях защиты прав хозяйствующих субъектов прокурор внес руководителю предприятия представление. После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем полностью погашена, — сообщили в областной прокуратуре.

Заключалась проблема в том, что подрядчик отремонтировал трамвайные пути, но оплату за свою работу так и не получил. Точку в вопросе поставила прокуратура.

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