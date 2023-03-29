Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 16:56

В Новосибирске «Горэлектротранспорт» выплатил бизнесмену более 7,8 миллионов долга

Сделал он это по требованию прокуратуры
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры.

В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске Горэлектротранспорт выплатил задолженность за ремонт путей по требованию прокуратуры. Долг перед предпринимателем составил более 7, 8 миллионов рублей.

— В целях защиты прав хозяйствующих субъектов прокурор внес руководителю предприятия представление. После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем полностью погашена, — сообщили в областной прокуратуре.

Заключалась проблема в том, что подрядчик отремонтировал трамвайные пути, но оплату за свою работу так и не получил. Точку в вопросе поставила прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber