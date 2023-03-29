Канонада под звуки скрипки: новосибирский скрипач выступил перед бойцами СВО

Новосибирский скрипач выступил перед бойцами СВО. Фото: кадр из видео

Новосибирский скрипач Михаил Симонян сыграл на скрипке перед бойцами СВО под звуки канонады. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Нахожусь буквально в километре от линии соприкосновения, передал самые лучшие пожелания от всех новосибирцев, — сообщил Симонян.

Когда сибиряк передавал бойцам привет от новосибирских властей и предложил немного сыграть на скрипке, вдалеке раздались звуки канонады. Музыканта это ничуть не испугало.

— Сыграю что-нибудь на две минуты буквально, чтобы вас чуть-чуть отвлечь от этих звуков, — добавил Симоняк и взялся за скрипку.

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