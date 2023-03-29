В Новосибирске в 2023 году СГК заменит 20 километров теплосетей

В 2023 году планируют отремонтировать 20 километров теплосетей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске в 2023 год СГК планирует заменить 20 километров теплосетей. Работы обойдутся компании в 4 миллиарда — в 2 раза больше, чем годом ранее.

— Количество повреждений растет, как на магистральных участках, так и на внутриквартальных сетях. И наша основная задача на сегодняшний день: обеспечить замену тепловых сетей, которые выработали свой ресурс и на которых максимальное количество дефектов из года в год проявляется. При этом на новых участках теплосетей ни одного повреждения за последние годы не было выявлено. «Рвутся» старые сети и здесь рецепт один: их необходимо менять на новые, — сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин.

Аплошкин отметил, что с каждым годом объемы финансирования на ремонт теплосетей будут только расти, а заначит необходимо искать дополнительные источники. По его словам, в ближайшие 10 лет в модернизацию необходимо будет вложить около 50 миллиардов рублей.

В 2023 году планируют отремонтировать 31 участок теплосетей. Самые крупные объекты — на улицах Связистов, Широкая, Комбинатская, Автогенная, Петухова, Ленинградская, Выборная. Работы коммунальщики начнут уже в апреле. Первыми в списке будут самые крупные участки на улицах Широкой и Связистов.

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