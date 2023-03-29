В Новосибирске троих мужчин задержали после стрельбы в Заельцовском районе

В МВД рассказали подробности стрельбы в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: предоставлено очевидцами

В МВД рассказали подробности стрельбы в Заельцовском районе Новосибирска. Напомним, инцидент случился днем в среду, 29 марта во дворе дома по улице Ельцовской. По словам очевидцев, причиной потасовки стало желание парней наказать закладчика наркотиков, которого они якобы поймали с поличным.

— В 13:35 в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Ельцовской между гражданами произошел конфликт, в результате которого один из участников получил огнестрельное ранение, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД. — На место сразу же выехали полицейские. По указанному адресу были задержаны трое мужчин, которых доставили в отдел для разбирательства. Один из участников инцидента, получивший ранение, скорой помощью был доставлен в больницу.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и местонахождение оружия выясняются.

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