Новосибирский ортопед Игорь Пахомов объяснил, почему вредно носить кроссовки каждый день

Из-за неконтролируемого ношения кроссовок могут возникнуть разные проблемы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кроссовки – один из самых удобных видов обуви. Многие, особенно подростки и молодежь, носят их каждый день. Однако мало кто догадывается, что это может быть вредно. Об опасности неконтролируемого ношения кроссовок КП-Новосибирск рассказал заведующий отделением стопы и голеностопного сустава в Новосибирском НИИТО имени Цивьяна, ортопед-травматолог Игорь Пахомов.

− Кроссовки для повседневного ношения обычно очень легкие. Считается, что такая обувь подходит для людей всех возрастов. Однако нужно учитывать некоторые нюансы. Например, сезонность. То есть не стоит носить кроссовки зимой и в жару. При минусовых температурах можно легко заработать обморожение. В жару замкнутая полость кроссовка создает крайне неблагоприятные условия, особенно для раздраженной кожи. К раздражению могут присоединиться самые разные грибковые заболевания, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Игорь Пахомов.

Ортопед-травматолог уверен, что кроссовки не подходят для постоянного ношения. Особую опасность, по словам специалиста, представляет некачественная обувь. Из-за нее может усугубиться плоскостопие и появиться пяточная шпора.

− Речь о кроссовках, имеющих слишком гибкую подошву без амортизаторов и специальных приспособлений для смягчения ходьбы. Обычно это обувь самого дешевого сегмента. В результате возникает эффект перегрузки стопы. Это приводит к развитию или усугублению плоскостопия, а также к появлению пяточной шпоры, − подчеркнул Игорь Анатольевич. – Кроме того, дешевые кроссовки сделаны из синтетических материалов, в них могут использоваться вредная краска и токсичные компоненты клея. Для людей с чувствительной кожей это станет серьезной проблемой.

Кроссовки – это обувь прежде всего для занятий спортом, для выездов за город, заключил специалист. Если вы все-таки не можете отказаться от них, то не жалейте денег на покупку качественной обуви.

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