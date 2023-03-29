В Новосибирске загорелась квартира в 9-этажке на улице 1905 года

В Новосибирске загорелась квартира на последнем этаже 9-этажного дома на улице 1905 года. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске загорелась квартира на последнем этаже 9-этажного дома на улице 1905 года. ЧП случилось вечером в среду, 29 марта. На месте работали пожарные.

— Вызов поступил в 18:17, через пять минут первые пожарные подразделения прибыли к месту. 9 минут потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание. Предварительно горели домашние вещи на площади 7 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

В пожаре никто не пострадал, из подъезда до приезда пожарных эвакуировались 20 человек.

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