В Новосибирске судят водителя, насмерть сбившего пьяного пешехода

Мужчина переходил дорогу на красный. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске судят 34-летнего водителя, который сбил нетрезвого пешехода, переходившего дорогу на красный свет.

ДТП произошло в ночь на 12 августа 2020 года на улице Большевистская, рядом с остановкой «Мелькомбинат». Около 01:00 водитель «Тойота Корона Премио» ехал на зеленый свет. Но не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил 42-летнего мужчину, который был пьян и шел через дорогу на красный свет.

«Скорая» доставила пострадавшего в больницу, в ту же ночь пешеход скончался от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Обвиняемый водитель полностью признал вину, принес извинения и возместил брату погибшего моральный ущерб. Характеризуется положительно по месту работы, женат и растит малолетнего ребенка. Дело рассматривает суд, - сообщила КП- Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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