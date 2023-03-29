В Новосибирске автомобилист сбил 19-летнюю девушку и уехал

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого неизвестный водитель сбил девушку и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого неизвестный водитель сбил девушку. ДТП случилось утром в среду, 29 марта.

— В 11:05 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Богдана Хемльницкого в сторону улицы Учительская. У дома № 65 на Богдана Хмельницкого он сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшую доставили в больницу, а сбежавшего водителя сейчас ищет ДПС.

Если вам известно что-нибудь об этом ДТП, сообщите об этом по телефону 232-23-51, 232-23-21 дежурная часть или 232-23-35 отдел розыска, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску.

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