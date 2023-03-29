Группу КП-Новосибирск в соцсети «ВКонтакте» признали самой интересной в области в феврале 2023

Группа КП-Новосибирск в социальной сети «ВКонтакте» признана самой интересной в области. Фото: скриншот с группы https://vk.com/kp_nsk

Группа КП-Новосибирск в социальной сети «ВКонтакте» признана самой интересной в области. Статистика приведена за февраль 2023 года.

Рейтинг подготовили New Media по данным сервиса JagaJam.com. Аналитики оценивали показатели 51 сообщества Новосибирска, где больше 20 тысяч подписчиков.

Наша группа заняла первое место по вовлеченности «ВКонтакте» (3,56%). Вовлеченность страницы – это процент подписчиков, которые реагируют на страницу в день.

Наша группа заняла первое место по вовлеченности «ВКонтакте». Фото: New Media

А ранее КП-Новосибирск стала самым цитируемым медиаресурсом в регионе за 2022 год.

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