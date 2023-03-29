«Хотели наказать закладчика»: в Новосибирске потасовка во дворе дома закончилась стрельбой

Потасовка во дворе жилого дома кончилась стрельбой. Фото: предоставлено очевидцами

В Заельцовском районе Новосибирска днем в среду, 29 марта, услышали стрельбу недалеко от транспортной остановки Холодильная. Как рассказывают очевидцы, там случился конфликт между закладчиком наркотиков и двумя мужчинами.

— Насколько я понял, двое мужчин поймали закладчика с поличным и решили его наказать. Сначала завязалась потасовка, а когда он попытался убежать, они ему вслед выстрелили, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

На место выезжала полиция. Фото: предоставлено очевидцами

Как видно на кадрах ролика с места событий после выстрела слышны крики мужчины.

Очевидцы также сообщили, что на место выезжали полицейские. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать случившееся позже.

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