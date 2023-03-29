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НовостиДом. Семья29 марта 2023 12:21

«Громче самолета»: в Новосибирском зоопарке голодный медвежонок ревом вытребовал у Герды перерыв на обед

В Новосибирском зоопарке голодный медвежонок ревом вытребовал у Герды перерыв на обед
Надежда КАСЬЯНОВА
Голодные медвежата вытребовали у Герды перерыв на обед. Фото: кадр из видео

Голодные медвежата вытребовали у Герды перерыв на обед. Фото: кадр из видео

Посетители Новосибирского зоопарка на днях стали свидетелями того, как медвежата Герды громким ревом требовали от матери перерыв на обед. Голодные и нетерпеливые медвежата попали на камеру постоянного посетителя зверинца Сергей Ильтякова.

— Когда хочется есть, медвежонок кричит громче самолета, — отметил в соцсетях Ильтяков.

Медвежата не просто громким ревом показывали, что голодны. Они гуськом ходили за Гердой по вольеру и всячески пытались обратить внимание матери на себя. Своего малыши добились и вскоре вместе с матерью ушли в домик на обед.

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