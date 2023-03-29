Первые участники СВО получили помощь в рамках Губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»

Андрей Травников встретился с участниками специальной военной операции. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников встретился с участниками специальной военной операции, проходящими социально-медицинскую реабилитацию в соцмедучреждениях Новосибирской области. Глава региона поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные ими при исполнении воинского долга.

— Мы будем стараться откликнуться всем, чем можем, чтобы помочь вам и вашим родным, — обратился к собравшимся Андрей Травников. — Сейчас нам очень важно, чтобы все участники СВО, их родные и близкие узнали, что у нас с 1 марта начала работать региональная программа социально-медицинской реабилитации для военнослужащих. Важно, чтобы для участия в ней заявились все, кому это необходимо, чтобы мы могли своевременно спланировать реабилитацию. Для этого нам нужна обратная связь от вас, первых участников программы.

На сегодняшний день в минтруда и соцразвития региона на рассмотрение поступило 68 заявлений, уже выдано 37 реабилитационных сертификатов. С 21 марта началось смс-информирование участников СВО, получивших выплату по ранению, о возможности получения сертификата.

Минсоцразвития региона сообщает, что социально-медицинская реабилитация необходима 96,5% заявителей. Сейчас реабилитационный получают 9 человек. Медпомощь потребовалась 75,4% участникам СВО. Культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия интересуют 66,7%. 16 граждан получили сертификаты с услугами культуры, 8 граждан — с услугами спорта.

Содействие в установлении инвалидности потребовалось 49,1%. Возможностью профессионального обучения/переквалификации заинтересовались 29,8%. Содействие в трудоустройстве необходимо 19, 3%. Социальное обслуживание потребовалось 14%. Технические средства реабилитации необходимы 10,5% участников СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber