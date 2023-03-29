Вцепилась в ногу и руку: в Новосибирске сторожевая собака напала на мальчика, забредшего на соседский участок

Собака укусила ребенка за руку и бедро. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новосибирске сторожевая собака напала на мальчика, который вместе с подружкой забрели на участок соседей. В итоге владельцам собаки пришлось выплатить матери ребенка более 45 тысяч за причиненный вред.

— Пострадавший гулял на территории СНТ вместе с девочкой, с которой дружил. Дети зашли на участок соседей, чтобы там поиграть. Когда во дворе дома мальчик спустился с велосипеда на него напала сторожевая собака. Животное было без намордника, не на привязи и свободно перемещалась по двору. Собака укусила ребенка в левое бедро и левое предплечье, — рассказали в Центральном районном суде.

Мать мальчика хотела взыскать с хозяев собаки более 55 тысяч. В сумму иска вошла компенсация морального вреда, материального — за подранную одежду, а также расходы на лечение. Суд удовлетворил требования только частично.

— В пользу пострадавшего с хозяев собаки в равных долях взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей, убытки в общем размере 5 625 рублей, а всего 45 625 рублей, то есть по 22 812 рублей с каждого, — добавили в суде.

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