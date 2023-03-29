В Новосибирске глыба льда заблокировала проезд на улице Охотской

Чтобы объехать все препятствия, водителям приходится двигаться очень медленно. Фото: Светлана Зайцева
Большая глыба льда заблокировала проезд на улице Охотской в микрорайоне Стрижи. Из-за этого на участке утром 29 марта образовалась пробка. «Горсайт» рассказал, что же там произошло.
По словам очевидцев, препятствие находится на перекрестке трех дорог недалеко от школы № 51. Рядом с ним обвалился асфальт, образовав яму с торчащим куском арматуры.
− Через два метра от айсберга новое испытание – качающиеся бетонные плиты, которые положили вместо асфальта. Доверия они не вызывают, но отважные водители просто едут прямо, так как не видят опасности, − пишут журналисты.
Чтобы объехать все препятствия, водителям приходится двигаться очень медленно. Это, естественно, приводит к образованию пробки.
Местные жители говорят, что глыбу на проезжую часть положили специально. Таким образом хотели перекрыть дорогу с качающимися плитами. Когда решится данная проблема – остается только гадать.
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