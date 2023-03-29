Новосибирец пожаловался на трактор, сбрасывающий грязный снег в Каменку. Фото: Алексей Иванов
Новосибирец пожаловался на трактор, сбрасывающий грязный снег в Каменку. Мужчина записал один такой эпизод, произошедший 28 марта, на видео.
— В районе семи вечера я увидел, как с территории автостоянки устроили сброс снега в реку Каменку, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Иванов.
Алексей считает, что такой метод избавления от сугробов — инициатива собственника стоянки, которая не была с кем-то согласована.
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