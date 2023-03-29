Жители Новосибирска заметили полчище крыс на улице Кошурникова

Животные облюбовали мусорную площадку у жилого дома на Кошурникова, 13/1. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Новосибирска пожаловались на полчище крыс, обосновавшихся на улице Кошурникова. О проблеме они рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам горожан, животные облюбовали мусорную площадку у жилого дома на Кошурникова, 13/1. Они лазят у контейнеров, ища себе пропитание.

Крыс сняла на видео одна из местных жительниц. Женщина насчитала около шести грызунов.

Ситуация не особо удивила новосибирцев. Они отметили, что крыс можно увидеть практически на каждой мусорке. Кто-то посоветовал позвонить в управляющую компанию и попросить провести дератизацию.

Позже в мэрии сообщили, что передали информацию в районную администрацию. Ответ постараются дать до 4 апреля.

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