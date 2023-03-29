Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 10:27

Жители Новосибирска заметили полчище крыс на улице Кошурникова

Грызуны облюбовали одну из мусорных площадок
Анастасия ХРОМЫХ
Животные облюбовали мусорную площадку у жилого дома на Кошурникова, 13/1.

Животные облюбовали мусорную площадку у жилого дома на Кошурникова, 13/1.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Новосибирска пожаловались на полчище крыс, обосновавшихся на улице Кошурникова. О проблеме они рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам горожан, животные облюбовали мусорную площадку у жилого дома на Кошурникова, 13/1. Они лазят у контейнеров, ища себе пропитание.

Крыс сняла на видео одна из местных жительниц. Женщина насчитала около шести грызунов.

Ситуация не особо удивила новосибирцев. Они отметили, что крыс можно увидеть практически на каждой мусорке. Кто-то посоветовал позвонить в управляющую компанию и попросить провести дератизацию.

Позже в мэрии сообщили, что передали информацию в районную администрацию. Ответ постараются дать до 4 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber